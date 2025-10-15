«Русские. Искусство быть»: фильм-исследование о всех нас

Оценка собственной соотнесенности со страной, суть нашей национальной идеи, если она существует, попытка понять загадочную русскую душу…. Скажете, все это было и было не раз? Возможно, да. Но работа Анны Коряковцевой все же принципиально отличается от ряда синонимичных ей картин. Обратите внимание: близкие к заявленной теме вопросы возбуждаются в СМИ и на ТВ все чаще. А почему? Потому что именно эта тема сегодня возглавляет топ самых острых и важных для России. Например, возьмем мегаполис — неспящий, искрящийся светом круглосуточно, бессердечный, разъединяющий людей и превращающий их в одиночек, и деревеньку, одиночество которой обусловлено ее забытостью, выпадением из современности, бытовым вымиранием. Но что-то при этом объединяет русских, живущих в мегаполисах и маленьких деревнях, в Архангельске и на Кавказе, на западе страны и на ее Дальнем Востоке? Что-то неуловимое, но такое однозначно общее, важное для каждого — что это?