Мишустин анонсировал повышение единого пособия для семей с детьми

В следующем году в РФ единое пособие для семей с детьми увеличат на шесть процентов, до 18 731 рубля. Об этом во вторник, 14 октября, сообщил российский премьер-министр Михаил Мишустин.
— Сейчас действует ряд мер соцподдержки, в том числе единое пособие. С января оно выросло на более чем 12,5 процента до 17 201 рубль. В 2026 году показатель прибавит еще шесть процентов, достигнув 18 371 рубля, — сказал он во время стратегической сессии правительства России, передают «Известия».
РФ увеличивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) опережающими инфляционные показатели темпами. Уже в следующем году он вырастет на более чем 20 процентов и составит около 27 тысяч рублей, сообщил Михаил Мишустин.
Эта мера затронет почти 4,5 миллиона россиян.
Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов в этом контексте высказался, что повышение МРОТ до 27 тысяч рублей — недостаточная мера для обеспечения хорошего уровня жизни граждан. Политик считает, что он должен составлять 60 тысяч рублей.