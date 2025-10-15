Мишустин анонсировал повышение единого пособия для семей с детьми

— Сейчас действует ряд мер соцподдержки, в том числе единое пособие. С января оно выросло на более чем 12,5 процента до 17 201 рубль. В 2026 году показатель прибавит еще шесть процентов, достигнув 18 371 рубля, — сказал он во время стратегической сессии правительства России, передают «Известия».