Россиянам напомнили о первой шестидневной рабочей неделе в году

Россияне впервые в 2025 году будут работать шесть дней подряд в конце октября — начале ноября. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Роструд. Согласно разъяснению ведомства, шестидневная рабочая неделя продлится с 27 октября по 1 ноября. Причина в переносе выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября в связи с празднованием Дня народного единства.