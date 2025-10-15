Двойное убийство в Шелехове обсудили власти на заседании родительского комитета

Убийство двух девушек в Шелехове стало центральной темой экстренного заседания регионального родительского комитета. Эта страшная трагедия заставила родителей и власти всерьез задуматься о том, как защитить детей от насилия.
Напомним, вечером 12 октября в подъезде жилого дома произошел жуткий инцидент. 14-летняя школьница провожала своего парня после прогулки, между подростками вспыхнула ссора на почве ревности. В порыве ярости подросток достал нож. Услышав отчаянные крики девушки, на помощь бросилась ее 23-летняя соседка, но преступник ранил и ее, и свою сверстницу. Спасти их не смогли. Подозреваемого заключили под стражу на один месяц.
— Теперь нужно сделать выводы из случившегося, понять, как мы можем предотвратить подобные преступления. Одна из ключевых мер — реализация программ социально-психологического тестирования, которое позволят своевременно выявлять и предотвращать потенциальные риски, — отметил губернатор Игорь Кобзев, комментируя случившееся.
Крайне тревожной глава региона назвал и другую проблему. Оказалось, родители отказываются от проведения социально-психологического тестирования детей. Между тем в 2024 году такое тестирование прошли 210 тысяч несовершеннолетних, и у более чем 8 тысяч были выявлены различные риски, с которыми теперь работают специалисты.
Итогом встречи стало понимание, что обеспечение безопасности детей — это общая задача. Как подчеркнул губернатор, только совместными усилиями родителей, педагогов и правоохранителей можно создать ту защитную среду, в которой подобные трагедии не повторятся.
