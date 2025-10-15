Двойное убийство в Шелехове обсудили власти на заседании родительского комитета

Напомним, вечером 12 октября в подъезде жилого дома произошел жуткий инцидент. 14-летняя школьница провожала своего парня после прогулки, между подростками вспыхнула ссора на почве ревности. В порыве ярости подросток достал нож. Услышав отчаянные крики девушки, на помощь бросилась ее 23-летняя соседка, но преступник ранил и ее, и свою сверстницу. Спасти их не смогли. Подозреваемого заключили под стражу на один месяц.