Актер Павел Деревянко попробует сыграть Антона Чехова

Канал СТС и Арт Пикчерс Вижн запустили съемки комедийного сериала «Как Деревянко Чехова играл», в котором актер Павел Деревянко снова играет себя. Но на этот раз его герой готовится к роли земляка — Антона Павловича Чехова.
14 серий по 24 минуты этой комедии (заметим — на любителя!) ждут вас уже в новом сезоне.
Сериал задуман как продолжение комедийной истории «Как Деревянко Ломоносова играл», где по сюжету артист отправляется на родину Ломоносова — в Холмогоры, чтобы подготовиться к роли легендарного ученого. По сюжету, после того, как роль Ломоносова отдали другому актеру, Павел, задавшись аналогом знаменитого вопроса «а не пора ли нам, брат, замахнуться на…», принимает решение, что замахнуться как раз пора, причем на значимую роль — Чехова.
Решаясь на это, Деревянко уверен, что, воплотив образ великого соотечественника, он получит признание критиков — они оценят глубину его работы над столь серьезным образом. Но когда запускаются съемки фильма про Антона Павловича Чехова, выясняется, что в Таганроге живет правнучка драматурга Маргарита Васильевна (Елена Симонова), которая накладывает на съемки вето. И Павел едет в родной город, чтобы каким-то невероятным образом переубедить зловредную наследницу. Возможно, у него все получится, но для этого ему предстоит решить все конфликты ее семьи.
Представляя проект, Павел Деревянко рассказывал:
— Я сам родом из Таганрога, поэтому, конечно же, знаю все чеховские места. Кроме того, в Театре Моссовета я играю в «Трех сестрах» и «Дяде Ване», во время подготовки к которым много читал, изучал. Как и мой персонаж, я тоже жду драматические роли, не только комедийные. Ведь главный герой — это хоть и ироничная версия меня, но вобравшая в себя все то, что близко мне.
Телезрители увидят не одного, а… двух (!) Чеховых. Одного сыграет Павел Деревянко, другого — Андрей Некрасов. У него (вспомните его по ленте «Осторожно, люди!») задача не из простых — Некрасову придется играть… галлюцинацию звезды.
— Честно говоря, не припоминаю биографического фильма о Чехове, так что герой Деревянко в этом смысле первопроходец, — признался журналистам режиссер Федор Стуков. — Безусловно, Чехов — классик, знакомый всем с детства, и для нас это большая ответственность, поэтому стараемся подойти как можно ближе к великому писателю, чтобы показать его таким, какой он был.
Но тут, конечно, хочется взять паузу и, припомнив старый анекдот «Чукча не читатель, чукча — писатель!», сказать уважаемому Федору Викторовичу Стукову, что только в недавнем прошлом о Чехове вышли три картины — «Братья Ч» (2014, отечественный фильм), «Антон Чехов» (2015) — картина от французов, а до того, в 2012 году, еще и «Поклонница», где очень хороши Кирилл Пирогов и Светлана Иванова. Но это к слову: режиссер — человек, конечно, не смотрящий, а человек снимающий….
Перед съемками же комедии авторы ныряли в жизнь писателя с головой, выясняли подробности и детали его судьбы. «В сериале хочется показать знаковые места Чехова, отразить интересные, не всем известные факты его жизни», — поделились с журналистами перед съемками своими «секретиками» креативные продюсеры проекта Иван Забегаев и Иван Семенов.
Здорово, что так, хотя немного странно. В качестве примера «неизвестных фактов» были названы два: любвеобильность Чехова и провал его «Чайки». Оба на самом деле известны всем со школьной скамьи….
Впрочем, так ли это важно? Комедия будет напоминать своего рода бенефис Павла Деревянко, так и славно — этот полузабытый и редко используемый киножанр артисту будет очень даже по плечу.
ДОСЬЕ.
Павел Юрьевич Деревянко — российский актер театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа. Родился 2 июля 1976 года в Таганроге, Ростовская область, СССР. Один из самых востребованных российских актеров. Снимался в самых рейтинговых и популярных проектах, таких как «Беспринципные», «Дылды», «Холоп 2», всего снялся в 150 с лишним проектах. Сейчас в производстве находятся картины «Волшебная лампа», «Старый орел», «Семьянин», «Первый номер — 2», «ОПГ», «Колотун».