Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2026 году

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. С 1 января 2026 года на российских дорогах появятся новые дорожные знаки, рассказал агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский.
Знак «Глухие» установят перед пешеходными переходами рядом с местами, которые посещают слабослышащие.
Вертикальный знак «Стоп-линия» появится там, где установка горизонтального невозможна.
Продолжится практика объединения некоторых схожих по символике знаков. Например, знак парковки совместили с табличкой о способе постановки машины.
Знак «Заснеженное покрытие» совместит изображение снежинки и тучи с осадками. Он предупредит водителей, что нужно снизить скорость и стараться избегать резкого торможения.
В знак «Время действия» к часам и дням недели добавят месяцы. Например, сентябрь-апрель.
«Поправки в ГОСТ разрешают совмещать несколько символов на одной табличке и вводить знаки, указывающие время действия ограничений по месяцам, что сократит количество знаков», — поясняет Шиманский.