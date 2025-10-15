Ричмонд
+16°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водителям рассказали, какие дорожные знаки появятся в 2026 году

Адвокат Шиманский: с 2026 года на дорогах появятся знаки «Глухие» и «Стоп-линия».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. С 1 января 2026 года на российских дорогах появятся новые дорожные знаки, рассказал агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский.

Знак «Глухие» установят перед пешеходными переходами рядом с местами, которые посещают слабослышащие.

Вертикальный знак «Стоп-линия» появится там, где установка горизонтального невозможна.

Продолжится практика объединения некоторых схожих по символике знаков. Например, знак парковки совместили с табличкой о способе постановки машины.

Знак «Заснеженное покрытие» совместит изображение снежинки и тучи с осадками. Он предупредит водителей, что нужно снизить скорость и стараться избегать резкого торможения.

В знак «Время действия» к часам и дням недели добавят месяцы. Например, сентябрь-апрель.

«Поправки в ГОСТ разрешают совмещать несколько символов на одной табличке и вводить знаки, указывающие время действия ограничений по месяцам, что сократит количество знаков», — поясняет Шиманский.