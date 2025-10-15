Россиянам напомнили о шестидневной рабочей недели

Рабочие дни продлятся с 27 октября по 1 ноября включительно. Такая организация связана с переносом выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. При этом суббота 1 ноября станет предпраздничным рабочим днём с сокращённым на час рабочим временем.