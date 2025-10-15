Россиянам напомнили о шестидневной рабочей недели

В конце октября — начале ноября россиян ждёт шестидневная рабочая неделя. Об этом сообщили ТАСС в Роструде. После неё последуют три выходных дня, посвящённых празднованию Дня народного единства.
Это будет первая шестидневка в 2025 году.
Рабочие дни продлятся с 27 октября по 1 ноября включительно. Такая организация связана с переносом выходного с субботы, 1 ноября, на понедельник, 3 ноября. При этом суббота 1 ноября станет предпраздничным рабочим днём с сокращённым на час рабочим временем.
После шестидневной недели россиян ожидают три выходных подряд: 2 ноября (воскресенье) — обычный выходной, 3 ноября (понедельник) — перенесённый выходной с 1 ноября, и 4 ноября (вторник) — праздничный день.
Далее рабочая неделя будет укороченной: россияне будут трудиться всего три дня — с 5 по 7 ноября.
Ранее россиянам объяснили, как можно растянуть 28 дней отпуска на два месяца отдыха.