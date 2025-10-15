Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стилист назвала простые трюки, которые визуально удлинят ноги

Стилист Вебер: ботинки с острым мысом и каблуком визуально удлиняют ноги.

Источник: Комсомольская правда

Обычные ботинки способны не только дополнить образ, но и визуально изменить фигуру. С помощью пары правильно подобранной обуви можно сделать ноги длиннее, а силуэт — более гармоничным. Стилист и модель Екатерина Вебер рассказала KP.RU простые трюки, которые помогут с помощью обуви подчеркнуть достоинства фигуры.

— Ботинки с острым или слегка заостренным мысом продлевают линию стопы вперед. Ботинки на каблуке (даже небольшом) — лучший друг для визуального удлинения. Чем тоньше каблук и чем он ближе к заднику, тем эффект сильнее (стилетто, венский каблук), — пояснила эксперт.

Кроме того, ботинки с V-образным вырезом визуально удлиняют ноги, а совпадение цвета обуви и брюк помогает добиться цельного силуэта. Сапоги до колена или чуть выше, особенно в цвет, максимально близкий к низу создают непрерывную линию.

Вебер подчеркнула, что чем лаконичнее дизайн ботинок, тем легче они смотрятся. По ее словам, стоит избегать массивных деталей, крупных пряжек и утяжеляющих элементов — простота в этом случае только на руку.