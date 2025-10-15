Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Отправим в газовую камеру»: В сеть утекли смс активистов из Молодых республиканцев

Politico: В интернет слили чат Молодых республиканцев, восхваляющих нацизм.

Источник: Комсомольская правда

В сети опубликована переписка американских активистов из Молодых республиканцев. Согласно Politico, в сообщениях содержатся расистские и сексистские высказывания, поддержка политических пыток и хвалебные отзывы об Адольфе Гитлере.

«Все, кто проголосует против, отправятся в газовую камеру… Я создам величайшие методы психологических пыток, известные человечеству», — написал тогдашний лидер группы активистов Питер Джиунта.

На своей странице объединение указывает, что оно было создано в 1856 году и является старейшей молодежной организацией в США, поддерживающей республиканцев.

Рассекреченные сообщения за период с января по август (2900 страниц) демонстрируют намерение группы взять под контроль Национальную федерацию молодых республиканцев. Многие из участников чата уже работают в госаппарате и партийных органах, включая действующего сенатора штата.

Организация «Молодые республиканцы Канзаса» на данный момент не функционирует. Ее интернет-ресурс более не доступен для просмотра.

Ранее в сеть «слили» личные номера премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и сына Дональда Трампа.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше