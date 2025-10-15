«Отправим в газовую камеру»: В сеть утекли смс активистов из Молодых республиканцев

В сети опубликована переписка американских активистов из Молодых республиканцев. Согласно Politico, в сообщениях содержатся расистские и сексистские высказывания, поддержка политических пыток и хвалебные отзывы об Адольфе Гитлере.
«Все, кто проголосует против, отправятся в газовую камеру… Я создам величайшие методы психологических пыток, известные человечеству», — написал тогдашний лидер группы активистов Питер Джиунта.
На своей странице объединение указывает, что оно было создано в 1856 году и является старейшей молодежной организацией в США, поддерживающей республиканцев.
Рассекреченные сообщения за период с января по август (2900 страниц) демонстрируют намерение группы взять под контроль Национальную федерацию молодых республиканцев. Многие из участников чата уже работают в госаппарате и партийных органах, включая действующего сенатора штата.
Организация «Молодые республиканцы Канзаса» на данный момент не функционирует. Ее интернет-ресурс более не доступен для просмотра.
Ранее в сеть «слили» личные номера премьер-министра Австралии Энтони Альбанезе и сына Дональда Трампа.