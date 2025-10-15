Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7,5 километра

На Камчатке утром в среду произошло новое извержение вулкана Ключевской, который выбросил столб пепла на высоту около 7,5 километра над уровнем моря. Об этом сообщили специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.
По их данным, эксплозия зафиксирована в 09:10 по местному времени (00:10 мск).
Вулканологи отметили, что пепловый шлейф распространился примерно на 80 километров в северо-северо-восточном направлении от кратера. Для Ключевского установлен «оранжевый» уровень авиационной опасности, что свидетельствует о повышенном риске для воздушного движения.
Специалисты KVERT подчеркнули, что активность вулкана представляет угрозу как для местных, так и для международных авиаперелётов. При этом всего за сутки до нынешнего выброса Ключевской уже демонстрировал повышенную активность, произведя два мощных пепловых извержения.
Ранее вулкан Ключевской выбросил пепел на высоту 7 км. Шлейф протянулся на 33 км на юго-запад. 8 октября выброс пепла на высоту до 5,4 км произошёл на камчатском вулкане Шивелуче.