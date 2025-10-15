Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 7,5 километра

Специалисты KVERT подчеркнули, что активность вулкана представляет угрозу как для местных, так и для международных авиаперелётов. При этом всего за сутки до нынешнего выброса Ключевской уже демонстрировал повышенную активность, произведя два мощных пепловых извержения.