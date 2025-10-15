Ричмонд
Геологи нашли «сверхгигантское» месторождение золота

Недавно обнаруженное в Китае месторождение золотой руды можно назвать «сверхгигантским». Его запасы оценивают в 1100 тонн, сообщает Zakon.kz.

Источник: freepik

Как пишет журнал Popular Mechanics, если цифра верна, это делает новое открытие крупнейшим золотым рудником в мире, превосходящим даже южноафриканский South Deep с его 1025 тоннами золота.

Китайские эксперты утверждают, что оно может быть крупнейшим месторождением любого драгоценного металла, а не только золотой руды, из существующих на сегодняшний день.

По данным китайских СМИ, группа геологов обнаружила более 40 золотых жил с запасами около 330 тонн золотой руды, залегающих на глубине 2000 метров под золотым месторождением Вангу в уезде Пинцзян.

Однако 3D-моделирование опровергает эту цифру, показывая, что на глубине 2900 метров может находиться до 1100 тонн золота. Если модели точны, общая стоимость месторождения может составить около 83 миллиардов долларов.