Новосибирская область усиливает помощь женщинам: откроют новые консультации

Также сообщается, что в начале года на базе Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции в Новосибирске открылся центр вспомогательных репродуктивных технологий. Теперь процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису ОМС доступны и в государственном учреждении, тогда как ранее такие услуги предоставлялись исключительно частными клиниками.