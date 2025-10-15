Новосибирская область усиливает помощь женщинам: откроют новые консультации

Об этом стало известно на форуме-выставке «Здравоохранение Сибири-2025», который начал свою работу в Новосибирске 14 октября, пишет Горсайт.
Как отметил заместитель губернатора Новосибирской области Константин Хальзов, повышение рождаемости и укрепление репродуктивного здоровья являются ключевыми направлениями нового нацпроекта, рассчитанного на ближайшие пять лет.
На форуме рассматривались меры по стимулированию рождаемости, вопросы репродуктивной диспансеризации и влияние стрессовых факторов на способность к зачатию. Врачи из разных регионов России обсудили также использование вспомогательных репродуктивных технологий, направленных на помощь женщинам в преодолении проблем с зачатием и вынашиванием беременности.
По словам главного внештатного гинеколога регионального минздрава Олеси Чайки, уровень преждевременных родов в области снизился с 6,4% в 2024 году до 4,2% в 2025 году. В рамках программы диспансеризации активно обследуются женщины и мужчины репродуктивного возраста — от 18 до 49 лет.
Также сообщается, что в начале года на базе Клинического центра охраны здоровья семьи и репродукции в Новосибирске открылся центр вспомогательных репродуктивных технологий. Теперь процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по полису ОМС доступны и в государственном учреждении, тогда как ранее такие услуги предоставлялись исключительно частными клиниками.