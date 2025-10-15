Пенсионеров в России ожидают ощутимые изменения: это случится до конца 2025 года

В России до конца 2025 года пенсионеров ждут несколько важных изменений, связанных с увеличением пенсий. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») в интервью РИА Новости.
Он отметил, что помимо общих индексаций, до конца года пенсии повысят также тем, у кого изменится статус. Например, при достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается. Аналогично для граждан с первой группой инвалидности назначаются пенсия по инвалидности и надбавка на уход. Все эти изменения происходят автоматически и отражаются в следующей выплате.
Кроме того, сохраняется механизм социальной доплаты: если общий доход пенсионера ниже прожиточного минимума в регионе, фонд автоматически доплачивает недостающую сумму. Такой перерасчёт может обновляться в зависимости от изменения статуса, группы инвалидности или уровня дохода.
Говырин также подчеркнул, что традиционно пенсионеры, получающие выплаты в первые дни января, получат их заранее — в конце декабря 2025 года, чтобы успеть к новогодним праздникам. Точные сроки объявят в конце декабря.
Ранее сообщалось, что в России внесут закон об удвоении социальных пенсий.