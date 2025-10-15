Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пенсионеров в России ожидают ощутимые изменения: это случится до конца 2025 года

Депутат Говырин: некоторым пенсионерам повысят пенсию до конца 2025 года.

Источник: Комсомольская правда

В России до конца 2025 года пенсионеров ждут несколько важных изменений, связанных с увеличением пенсий. Об этом сообщил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия») в интервью РИА Новости.

«До конца года уже вступило в силу повышение военных и силовых пенсий на 7,6%, это касается армейских и сотрудников МВД, Росгвардии, ФСИН и др. Перерасчёт прошёл автоматически и отразился в октябрьских выплатах», — рассказал Говырин.

Он отметил, что помимо общих индексаций, до конца года пенсии повысят также тем, у кого изменится статус. Например, при достижении 80 лет фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается. Аналогично для граждан с первой группой инвалидности назначаются пенсия по инвалидности и надбавка на уход. Все эти изменения происходят автоматически и отражаются в следующей выплате.

Кроме того, сохраняется механизм социальной доплаты: если общий доход пенсионера ниже прожиточного минимума в регионе, фонд автоматически доплачивает недостающую сумму. Такой перерасчёт может обновляться в зависимости от изменения статуса, группы инвалидности или уровня дохода.

Говырин также подчеркнул, что традиционно пенсионеры, получающие выплаты в первые дни января, получат их заранее — в конце декабря 2025 года, чтобы успеть к новогодним праздникам. Точные сроки объявят в конце декабря.

Ранее сообщалось, что в России внесут закон об удвоении социальных пенсий.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2025 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2025 году.
Читать дальше