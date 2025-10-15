Губернатор наградил еще 37 выдающихся жителей Красноярского края (видео)

За мужество и смелость Михаил Котюков поблагодарил семью красноярцев, которые спасли подростка: медалей «За спасение погибавших» удостоены студент Института цветных металлов СФУ Иван Гардт и его мама Татьяна Гардт — преподаватель Красноярского медицинского техникума. Напомним, в прошлом году они отдыхали на берегу озера и увидели тонущего 15-летнего мальчика. Иван нырнул в воду и вытянул его на берег, а Татьяна Валерьевна 25 минут до приезда скорой оказывала пострадавшему реанимационную помощь. Благодаря их усилиям подросток выжил.