Губернатор наградил еще 37 выдающихся жителей Красноярского края (видео)

Михаил Котюков вручил государственные, ведомственные и региональные награды за высокие достижения 37 жителям Красноярского края. Среди них — представители энергетической, лесной и нефтегазовой промышленности, а также сельского хозяйства, образования, медицины, спорта, культуры и искусства.
Так, 14 октября знак отличия «За трудовые заслуги» и поздравление с 70-летним юбилеем от губернатора принял врач скорой помощи Красноярского центра медицины катастроф Николай Хромых. За годы работы он совершил сотни выездов и вылетов на экстренные происшествия, в том числе к пациентам с тяжелыми травмами.
За мужество и смелость Михаил Котюков поблагодарил семью красноярцев, которые спасли подростка: медалей «За спасение погибавших» удостоены студент Института цветных металлов СФУ Иван Гардт и его мама Татьяна Гардт — преподаватель Красноярского медицинского техникума. Напомним, в прошлом году они отдыхали на берегу озера и увидели тонущего 15-летнего мальчика. Иван нырнул в воду и вытянул его на берег, а Татьяна Валерьевна 25 минут до приезда скорой оказывала пострадавшему реанимационную помощь. Благодаря их усилиям подросток выжил.
Медаль «За труды в культуре и искусстве» получила заведующая отделом Государственной универсальной научной библиотеки Красноярского края Наталья Фефелова, которая 32 года своей трудовой деятельности посвятила сохранению истории региона. Она ведет большую исследовательскую работу по истории, литературе, культуре, этнографии.
Также Михаил Котюков вручил жителям края медали ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», знаки отличия «За наставничество» и «За активную гражданскую позицию», благодарность президента РФ и почетные грамоты губернатора. Звание «Заслуженный работник РФ» получили 14 человек, «Заслуженный работник Красноярского края» — 6.
Обращаясь к награждаемым, Михаил Котюков отметил, что они «всецело отдают себя любимому делу и благодаря этому Красноярский край является центром нашей страны — экономическим, энергетическим, творческим, спортивным и настоящего сибирского гостеприимства».