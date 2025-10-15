В программу социального контракта вовлекут участников спецоперации

С 1 января 2026 года в программу социального контракта планируется включить участников специальной военной операции без учета уровня дохода их семей. Такое положение содержится в проекте бюджета Фонда социального и пенсионного страхования, который был рекомендован к принятию в первом чтении на заседании Комитета Государственной думы по бюджету и налогам. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков.