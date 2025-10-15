В программу социального контракта вовлекут участников спецоперации

Программа соцконтракта — это мера господдержки для тех, кто попал в непростое финансовое положение.
С 1 января 2026 года в программу социального контракта планируется включить участников специальной военной операции без учета уровня дохода их семей. Такое положение содержится в проекте бюджета Фонда социального и пенсионного страхования, который был рекомендован к принятию в первом чтении на заседании Комитета Государственной думы по бюджету и налогам. Об этом рассказал министр труда Антон Котяков.
«В социальный контракт вовлекут участников СВО. Начиная с 1 января 2026 года мы планируем, что для них он станет доступным без учета уровня дохода семьи. Это будет еще одним дополнительным инструментом, позволяющим ветеранам СВО сформировать для себя долгосрочные источники дохода благодаря развитию собственного дела», — сообщил Котяков, пишет «Парламентская газета».
Эксперт отметил, что социальный контракт зарекомендовал себя в качестве действенного механизма поддержки семей с низким уровнем дохода. Как свидетельствуют статистические данные, в 2024 году 75 процентов участников программы смогли увеличить свои доходы, а примерно 45 процентов — выйти за пределы черты бедности. В 2026 году на финансирование социальных контрактов планируется направить почти 46 миллиардов рублей.
Ранее сообщалось, что в 2026 году государство планирует выделить почти 46 миллиардов рублей на реализацию программы социального контракта, что позволит охватить порядка 700 тысяч человек. Также с 2026 года вводится семейная налоговая выплата для родителей с двумя и более детьми, а ранее обсуждалось повышение единого пособия на детей.