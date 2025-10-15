Посольство РФ передало конгрессмену США материалы об убийстве Кеннеди

Посол России в США Александр Дарчиев передал члену Палаты представителей Конгресса Анне Паулине Луне, республиканке от штата Флорида, материалы, касающиеся убийства 35-го президента Соединённых Штатов Джона Кеннеди. Об этом сообщила российская дипломатическая миссия в Вашингтоне.
В ходе встречи, прошедшей в резиденции посла, Дарчиев выразил надежду, что архивные материалы, собранные редакционной коллегией сборника «Убийство Кеннеди и советско-американские отношения», помогут пролить дополнительный свет на обстоятельства трагедии. По словам дипломата, документы представляют историческую ценность и могут способствовать более глубокому пониманию контекста событий тех лет.
Как уточняется в заявлении посольства, передача материалов состоялась по инициативе американского законодателя и связана с продолжающимся расследованием убийства Кеннеди. Это расследование было обещано общественности президентом Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании. Все переданные документы основаны на рассекреченных архивах советского периода.
Ранее газета The Washington Post сообщила, что Центральное разведывательное управление (ЦРУ) в течение десятилетий скрывало от общественности степень своей осведомленности о деятельности Ли Харви Освальда, который подозревается в убийстве президента США Джона Кеннеди в 1963-м году.