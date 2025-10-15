Посольство РФ передало конгрессмену США материалы об убийстве Кеннеди

Как уточняется в заявлении посольства, передача материалов состоялась по инициативе американского законодателя и связана с продолжающимся расследованием убийства Кеннеди. Это расследование было обещано общественности президентом Дональдом Трампом во время его предвыборной кампании. Все переданные документы основаны на рассекреченных архивах советского периода.