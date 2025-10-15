Мозаику с радугой на остановке «Строительная» восстановят в Новосибирске

Этот узнаваемый объект, построенный в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века, за последние годы сильно обветшал. Несмотря на то, что официального статуса объекта культурного наследия остановка не получила, власти приняли решение сохранить павильон советской эпохи.
В ходе работ были полностью заменены три верхних перекрытия и уложен новый асфальт вокруг. Сейчас специалисты занимаются очисткой и восстановлением самой мозаики, выполненной из тонкой керамической плитки. При реставрации сохраняется технология её создания.
Заново изготавливаются некоторые элементы: надпись «Остановка “Строительная”», а также буквы «А» (автобус) и «Т» (троллейбус/трамвай), которые указывали на виды транспорта.
