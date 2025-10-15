Ричмонд
Мозаику с радугой на остановке «Строительная» восстановят в Новосибирске

В Кировском районе Новосибирска завершается реставрация уникального мозаичного панно на остановке «Строительная» на улице Мира. Об этом 14 октября в своём Telegram-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

Источник: Соцсети

Этот узнаваемый объект, построенный в конце 70-х — начале 80-х годов прошлого века, за последние годы сильно обветшал. Несмотря на то, что официального статуса объекта культурного наследия остановка не получила, власти приняли решение сохранить павильон советской эпохи.

В ходе работ были полностью заменены три верхних перекрытия и уложен новый асфальт вокруг. Сейчас специалисты занимаются очисткой и восстановлением самой мозаики, выполненной из тонкой керамической плитки. При реставрации сохраняется технология её создания.

Заново изготавливаются некоторые элементы: надпись «Остановка “Строительная”», а также буквы «А» (автобус) и «Т» (троллейбус/трамвай), которые указывали на виды транспорта.

Ранее «Сиб.фм» сообщал о том, что в Новосибирской области шесть архитектурных памятников включены в федеральную программу реставрации с льготным кредитованием.