Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В детсадах Новосибирска открыто 2000 групп для детей с особенностями здоровья

В городе продолжают создавать условия для детей с ОВЗ.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске продолжают создавать условия для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В частности, для таких ребятишек в детских садах реализуют принцип безбарьерной среды. Сейчас в городе работает более 2000 групп для детей с особенностями здоровья. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.

Детсады сейчас посещают порядка 80 тысяч детей, из которых свыше 14 тысяч — с особыми образовательными потребностями и инвалидностью.

— В детсадах города работают 967 общеразвивающих групп для здоровых детей, более 1,3 тысячи комбинированных групп для детей с особыми образовательными потребностями и здоровых детей, 381 группа для часто болеющих и детей с туберкулезной интоксикацией и 302 компенсирующие группы для детей с особыми образовательными потребностями, — уточнили в пресс-службе.

Уточняется, что родители могут сами выбирать, куда водить своего ребенка: в общеразвивающую группу или в группу комбинированной, компенсирующей или оздоровительной направленности.