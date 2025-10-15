В детсадах Новосибирска открыто 2000 групп для детей с особенностями здоровья

В Новосибирске продолжают создавать условия для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В частности, для таких ребятишек в детских садах реализуют принцип безбарьерной среды. Сейчас в городе работает более 2000 групп для детей с особенностями здоровья. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.