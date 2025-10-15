В детсадах Новосибирска открыто 2000 групп для детей с особенностями здоровья

В Новосибирске продолжают создавать условия для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). В частности, для таких ребятишек в детских садах реализуют принцип безбарьерной среды. Сейчас в городе работает более 2000 групп для детей с особенностями здоровья. Об этом сообщили в мэрии Новосибирска.
Детсады сейчас посещают порядка 80 тысяч детей, из которых свыше 14 тысяч — с особыми образовательными потребностями и инвалидностью.
— В детсадах города работают 967 общеразвивающих групп для здоровых детей, более 1,3 тысячи комбинированных групп для детей с особыми образовательными потребностями и здоровых детей, 381 группа для часто болеющих и детей с туберкулезной интоксикацией и 302 компенсирующие группы для детей с особыми образовательными потребностями, — уточнили в пресс-службе.
Уточняется, что родители могут сами выбирать, куда водить своего ребенка: в общеразвивающую группу или в группу комбинированной, компенсирующей или оздоровительной направленности.