Как не потерять имущество и не обделить наследников в завещании. Life.ru узнал у юриста

«Им полагается не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону. Не редки случаи, когда при составлении завещания люди “забывают” о наличии супругов. Между тем имущество, нажитое в браке, принадлежит обоим супругам в равных долях. После смерти одного из супругов переживший вправе потребовать выдела своей части, а уже оставшееся имущество и составит наследственную массу», — добавил собеседник Life.ru.