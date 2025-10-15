Ричмонд
Профессор рассказал, чем рискуют любители искусственных подсластителей

Профессор Москалев: Подсластители нарушают работу гормонов и кишечной микрофлоры.

Источник: Комсомольская правда

Многие уверены, что диетические напитки и сладости без сахара безопасны. Но искусственные подсластители могут быть не менее вредны, чем обычный сахар. Ученый-генетик, геронтолог, доктор биологических наук, член-корреспондент РАН Алексей Москалев рассказал KP.RU, чем рискуют любители искусственных подсластителей.

— Искусственные подсластители неблагоприятно изменяют состав кишечной микрофлоры, что также ухудшает гликемический контроль (нормализацию уровня глюкозы в крови. — Ред.). Поскольку часть углеводов за нас съедают полезные бактерии кишечника, — объяснил профессор.

По словам эксперта, сладкий вкус без калорий «обманывает» мозг. Организм ждет глюкозу, но не получает ее, из-за чего включаются защитные механизмы. Со временем это может спровоцировать диабет, ожирение и проблемы с сосудами.

— В ответ мозг включает системную нечувствительность к инсулину, чтобы повысить уровень сахара в крови и добыть заветную глюкозу, — уточнил ученый.

Из-за этого подсластители чрезмерно стимулируют рецепторы сладкого. Такая постоянная активация сбивает гормональный баланс, отвечающий за чувство сытости и аппетит. В результате ускоряется образование жировых клеток и ухудшается кровоснабжение мозга.