ВС разрешил предоставлять отсрочки наказания матерям с детьми по тяжким статьям

Поводом для выработки этого подхода стало рассмотрение дела жительницы Пермского края. В ходе бытового конфликта она нанесла мужу ножевое ранение, повлекшее его смерть, после чего пыталась оказать ему помощь. Суд первой инстанции, учтя смягчающие обстоятельства и противоправное поведение погибшего, тем не менее приговорил ее к трем годам лишения свободы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). На момент вынесения приговора у осужденной было трое детей, младшему из которых исполнилось полгода.