ВС разрешил предоставлять отсрочки наказания матерям с детьми по тяжким статьям

Верховный суд Российской Федерации сформулировал правовую позицию, разрешающую предоставление отсрочки отбывания наказания женщинам, имеющим несовершеннолетних детей, даже по статьям о тяжких преступлениях против личности. Соответствующее разъяснение содержится в новом обзоре судебной практики, с которым ознакомилось РИА Новости.
Поводом для выработки этого подхода стало рассмотрение дела жительницы Пермского края. В ходе бытового конфликта она нанесла мужу ножевое ранение, повлекшее его смерть, после чего пыталась оказать ему помощь. Суд первой инстанции, учтя смягчающие обстоятельства и противоправное поведение погибшего, тем не менее приговорил ее к трем годам лишения свободы по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). На момент вынесения приговора у осужденной было трое детей, младшему из которых исполнилось полгода.
Защита обжаловала решение, добиваясь отсрочки исполнения наказания до достижения младшим ребенком 14-летнего возраста. Верховный суд, удовлетворяя ходатайство, принял во внимание, что осужденная положительно характеризуется, не нарушает общественный порядок, всецело посвящает себя воспитанию детей, проявляя к ним любовь и заботу, а ранее зарекомендовала себя как ответственный работник.
В своем решении ВС РФ подчеркнул, что конституционная ценность института семьи предопределяет обязанность государства уважать и защищать семейные отношения, руководствуясь принципом приоритета семейного воспитания детей. Предоставление отсрочки направлено прежде всего на обеспечение интересов семьи, а исправление осужденных может достигаться и без их изоляции от общества.
Ключевой вывод Верховного суда заключается в том, что квалификация деяния как тяжкого преступления против личности сама по себе не является препятствием для применения отсрочки на основании ст. 82 УК РФ, если назначенное наказание не превышает пяти лет лишения свободы. Отмечается, что данная норма распространяется не только на матерей, но и на отцов-одиночек.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2026 года в России появятся новые дорожные знаки.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.