Погода в России переходит в зимний режим: тепла в этом году больше не будет

В России устанавливается зимний погодный режим, и даже на юге страны не прогнозируется комфортных температур. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Наступает тот период, который называется очень красиво — предзимье. Традиционно, с середины октября до 15−20 декабря существует такой период. Это как бы подготовка к зимней циркуляции, к зимнему режиму», — пояснил эксперт.
Вильфанд также рассказал, что сейчас и на юге европейской части РФ — в Краснодарском крае и Крыму — температура держится на уровне 16−18 градусов, но лишь несколько часов после полудня.
Синоптик подчеркнул, что Приморский край был последним регионом страны с относительно теплой погодой (до +18 °C), однако в ближайшие дни и здесь температура значительно снизится.
Ранее Вильфанд прогнозировал раннее выпадение снега в столице. По его словам, первый снег может появиться в Москве уже в октябре.