Вильфанд: в России больше не будет тепла, наступило предзимье

«Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16−18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме», — отметил Вильфанд в беседе с РИА Новости. По словам синоптика, даже традиционно теплый Приморский край в ближайшие дни ощутит значительное понижение температуры.