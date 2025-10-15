Ричмонд
Вильфанд: в России больше не будет тепла, наступило предзимье

Погода в России переходит в зимний режим — даже в южных регионах страны не ожидается комфортных температур. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Температура в южных российских регионах не превышает 16−18 градусов.

«Сейчас уже и на юге европейской территории России температура 16−18 градусов, и это буквально в послеполуденные часы. Я говорю о Краснодарском крае, о Крыме», — отметил Вильфанд в беседе с РИА Новости. По словам синоптика, даже традиционно теплый Приморский край в ближайшие дни ощутит значительное понижение температуры.

Вильфанд пояснил, что предзимье — это переходный сезон, который длится с середины октября до 15−20 декабря. В этот период атмосферная циркуляция перестраивается на зимний режим, что сопровождается устойчивым понижением температуры и увеличением осадков в большинстве регионов страны.

Ранее Гидрометцентр России прогнозировал, что предстоящая зима на большей части страны будет холоднее прошлогодней, а декабрьские температуры окажутся ниже уровня 2024 года. Кроме того, метеорологи предупреждали о возможных резких температурных колебаниях и нестабильных погодных условиях, связанных с продолжающимися климатическими изменениями.

