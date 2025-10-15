Ричмонд
В ГД предложили ввести налоговую льготу для работающих в школах репетиторов

Чернышов предложил ввести налоговую льготу для работающих в школах репетиторов.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 окт — РИА Новости. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) направил обращение министру просвещения РФ Сергею Кравцову с предложением ввести налоговую льготу для репетиторов, официально трудоустроенных в общеобразовательные организации, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Для интеграции репетиторов в систему школьного образования предлагается установить налоговую льготу для специалистов, официально трудоустроившихся в общеобразовательные организации, путем освобождения их от уплаты налогов с доходов, полученных от репетиторской деятельности, в периоды совмещения такой деятельности с работой в школе», — сказано в обращении.

Согласно документу, мера позволит не только сократить количество вакансий в школах, но и привлечь мотивированных специалистов с подтверждёнными практическими навыками, одновременно легализуя значительный сегмент репетиторской деятельности.

По мнению вице-спикера Госдумы, значительное число специалистов, занимающихся репетиторством, демонстрируют глубокое знание предмета, владение современными методиками обучения и пользуются доверием учащихся и родителей.

Чернышов предложил освободить таких специалистов от уплаты налогов с доходов, полученных от репетиторской деятельности, в периоды совмещения её с работой в школе.

В обращении отмечается, что внедрение этой меры поможет способствовать повышению качества подготовки к государственной итоговой аттестации в рамках основной образовательной программы и создаст эффективные экономические стимулы для долгосрочной работы молодых кадров в системе школьного образования.

