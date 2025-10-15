В ГД предложили ввести налоговую льготу для работающих в школах репетиторов

«Для интеграции репетиторов в систему школьного образования предлагается установить налоговую льготу для специалистов, официально трудоустроившихся в общеобразовательные организации, путем освобождения их от уплаты налогов с доходов, полученных от репетиторской деятельности, в периоды совмещения такой деятельности с работой в школе», — сказано в обращении.