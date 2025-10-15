ВС разрешил давать матерям отсрочки от приговоров

Вопросы поддержки женщин с детьми и улучшения условий для семей в России обсуждаются на государственном уровне не впервые. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагал разрешить россиянкам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности, а также расширить выплаты и льготы для семей с детьми. Эти инициативы направлены на дальнейшее усиление социальной защиты материнства и детства.