ВС разрешил давать матерям отсрочки от приговоров

В России Верховный суд разрешил давать матерям отсрочки исполнения приговоров. Об этом говорится в обзоре судебной практики.

Верховный суд принял решение.

«Предоставление отсрочки приговора женщинам с детьми направлено в первую очередь на обеспечение интересов семьи. Исправление осужденных возможно и без изоляции от общества», — передает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Вопросы поддержки женщин с детьми и улучшения условий для семей в России обсуждаются на государственном уровне не впервые. Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предлагал разрешить россиянкам уходить в декретный отпуск на любом сроке беременности, а также расширить выплаты и льготы для семей с детьми. Эти инициативы направлены на дальнейшее усиление социальной защиты материнства и детства.