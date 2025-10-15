Стало известно, какая разница в возрасте партнёров для россиян недопустима

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян допускают в отношениях или браке разницу в возрасте не больше десяти лет. Об этом пишет РБК.
«Большинство россиян (67%) считает допустимой разницу в возрасте между партнерами для отношений и брака не более пяти-десяти лет», — передает издание.
Согласно результатам исследования, только 20% респондентов считают, что возраст партнера не играет роли. Разницу в 15 лет сочли приемлемой лишь 7% опрошенных, а еще больший возрастной разрыв готовы допустить только 3% участников опроса.
В материале уточняется, что, по данным специалистов ВЦИОМ, возрастная разница между партнерами в 15−20 лет большинством россиян расценивается скорее как проблема, а не как норма.
