Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какая разница в возрасте партнёров для россиян недопустима

ВЦИОМ: две трети россиян допускают разницу в возрасте партнёров не более 10 лет.

Источник: Комсомольская правда

Опрос ВЦИОМ показал, что большинство россиян допускают в отношениях или браке разницу в возрасте не больше десяти лет. Об этом пишет РБК.

«Большинство россиян (67%) считает допустимой разницу в возрасте между партнерами для отношений и брака не более пяти-десяти лет», — передает издание.

Согласно результатам исследования, только 20% респондентов считают, что возраст партнера не играет роли. Разницу в 15 лет сочли приемлемой лишь 7% опрошенных, а еще больший возрастной разрыв готовы допустить только 3% участников опроса.

В материале уточняется, что, по данным специалистов ВЦИОМ, возрастная разница между партнерами в 15−20 лет большинством россиян расценивается скорее как проблема, а не как норма.

Ранее ВЦИОМ сообщал, что половина пользователей Рунета используют нейросети.