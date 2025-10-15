Более 80% жителей Новосибирской области доверяют полиции

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области сообщила о результатах проведённого опроса, показавших высокий уровень доверия граждан к полиции. Исследование охватило более 2200 человек, проживающих в Заельцовском районе Новосибирска, а также в Маслянинском, Болотнинском, Тогучинском, Татарском и Карасукском районах.