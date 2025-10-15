Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Более 80% жителей Новосибирской области доверяют полиции

В целом, положительно оценили деятельность полиции 80% опрошенных.

Источник: Аргументы и факты

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области сообщила о результатах проведённого опроса, показавших высокий уровень доверия граждан к полиции. Исследование охватило более 2200 человек, проживающих в Заельцовском районе Новосибирска, а также в Маслянинском, Болотнинском, Тогучинском, Татарском и Карасукском районах.

Опрос проводился сотрудниками полиции непосредственно на улицах населённых пунктов. Стражи порядка в форменной одежде, находясь при исполнении служебных обязанностей, предлагали прохожим заполнить анкету, оценивая эффективность работы правоохранительных органов и уровень общественного доверия.

По итогам опроса 78% респондентов заявили, что чувствуют себя защищёнными от преступных угроз, а 81% отметили, что доверяют полиции в вопросах обеспечения личной и имущественной безопасности. В целом, положительно оценили деятельность полиции 80% опрошенных.

Информации о мнении оставшихся 20% граждан, выразивших критику или недоверие, в сообщении пресс-службы не приводится.