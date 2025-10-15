Более 80% жителей Новосибирской области доверяют полиции

Пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области сообщила о результатах проведённого опроса, показавших высокий уровень доверия граждан к полиции. Исследование охватило более 2200 человек, проживающих в Заельцовском районе Новосибирска, а также в Маслянинском, Болотнинском, Тогучинском, Татарском и Карасукском районах.
Опрос проводился сотрудниками полиции непосредственно на улицах населённых пунктов. Стражи порядка в форменной одежде, находясь при исполнении служебных обязанностей, предлагали прохожим заполнить анкету, оценивая эффективность работы правоохранительных органов и уровень общественного доверия.
По итогам опроса 78% респондентов заявили, что чувствуют себя защищёнными от преступных угроз, а 81% отметили, что доверяют полиции в вопросах обеспечения личной и имущественной безопасности. В целом, положительно оценили деятельность полиции 80% опрошенных.
Информации о мнении оставшихся 20% граждан, выразивших критику или недоверие, в сообщении пресс-службы не приводится.