Терапевт Тен назвала симптомы нехватки белка в организме

Слабость, проблемная кожа и частая простуда могут указывать на нехватку белка в организме. Об этом сообщила врач-терапевт Видновской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Зарема Тен.
— Слабость, усталость и потеря мышечной массы — одни из самых первых и характерных симптомов нехватки белка. Мышцы — главный резервуар белка в организме. Когда белка не хватает с пищей, тело начинает расщеплять мышечные волокна, чтобы получить необходимые аминокислоты для поддержания работы более важных органов — сердца и мозга. Человек чувствует снижение силы, становится тяжело подняться по лестнице, носить сумки; потерю тонуса, мышцы становятся дряблыми; постоянную усталость, не связанную с недосыпом, — рассказала она РИА Новости.
Также, по ее словам, нехватка белка может стать причиной появления проблем с кожей, волосами и ногтями. Белок является основой кератина и коллагена. Состояние кожи, волос, ногтей — точный индикатор белкового обмена.
— Волосы становятся тонкими, тусклыми, начинают усиленно выпадать. Ногти: появляется ломкость, расслоение, белые пятна или бороздки. Кожа становится сухой, шелушащейся, медленнее заживают ранки и царапины. Может появиться отечность из-за нарушения синтеза белков крови, регулирующих водный баланс, — уточнила медик в беседе с агентством.
Частые простудные заболевания тоже могут свидетельствовать о нехватки белка в организме.
Дефицит белка редко встречается у людей, которые придерживаются сбалансированного питания. В группе риска находятся пожилые люди из-за снижения аппетита и усвояемости белка; приверженцы строгих и несбалансированных диет; люди с заболеваниями ЖКТ, почек или онкологическими заболеваниями, отметила Тен.
Начало осени — время, когда организм особенно нуждается в поддержке. Короткий световой день, перепады температур могут повлиять на самочувствие и работоспособность. Врач-кардиолог, реабилитолог, кандидат медицинских наук, член Российского кардиологического общества Мария Чайковская рассказала «Вечерней Москве», как укрепить здоровье.