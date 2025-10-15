Терапевт Тен назвала симптомы нехватки белка в организме

— Слабость, усталость и потеря мышечной массы — одни из самых первых и характерных симптомов нехватки белка. Мышцы — главный резервуар белка в организме. Когда белка не хватает с пищей, тело начинает расщеплять мышечные волокна, чтобы получить необходимые аминокислоты для поддержания работы более важных органов — сердца и мозга. Человек чувствует снижение силы, становится тяжело подняться по лестнице, носить сумки; потерю тонуса, мышцы становятся дряблыми; постоянную усталость, не связанную с недосыпом, — рассказала она РИА Новости.