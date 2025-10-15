В Новосибирской области вырос риск встречи с дикими зверями

Ни в коем случае нельзя приближаться к животному, чтобы сфотографировать его или рассмотреть подробнее. Категорически запрещается пытаться подойти ближе, чтобы покормить с руки или попытаться погладить. Не следует преследовать животное, поворачиваться к нему спиной и бежать, а также издавать громкие крики и размахивать руками. Кроме того, важно не оставлять мусор и пищевые отходы в доступных местах на дачных участках, так как запах пищи активно привлекает диких животных.