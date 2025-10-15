Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирской области вырос риск встречи с дикими зверями

Осенью жителям Новосибирской области стоит быть особенно внимательными при посещении лесов, дачных участков и сельской местности — в этот период значительно возрастает риск встреч с дикими животными. Как пояснили в региональном Минприроды, выход диких животных из естественной среды обитания в это время связан, как правило, с миграцией и поиском пищи.

Источник: Freepik

При встрече с животным важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Страх и резкие движения могут быть восприняты как угроза и спровоцировать агрессию со стороны зверя. Рекомендуется остановиться, сделать несколько глубоких вдохов для восстановления самообладания.

Ни в коем случае нельзя приближаться к животному, чтобы сфотографировать его или рассмотреть подробнее. Категорически запрещается пытаться подойти ближе, чтобы покормить с руки или попытаться погладить. Не следует преследовать животное, поворачиваться к нему спиной и бежать, а также издавать громкие крики и размахивать руками. Кроме того, важно не оставлять мусор и пищевые отходы в доступных местах на дачных участках, так как запах пищи активно привлекает диких животных.

При встрече с животным нужно начать медленно отступать, держа его в поле зрения, но не смотря ему прямо в глаза. Если животное приближается, можно громко, но без визга, заговорить с ним или слегка похлопать в ладоши. Ещё одно правило — не блокировать путь к отступлению и дать животному возможность беспрепятственно удалиться.