В Новосибирской области вырос риск встречи с дикими зверями

При встрече с животным важно сохранять спокойствие и не поддаваться панике. Страх и резкие движения могут быть восприняты как угроза и спровоцировать агрессию со стороны зверя. Рекомендуется остановиться, сделать несколько глубоких вдохов для восстановления самообладания.
Ни в коем случае нельзя приближаться к животному, чтобы сфотографировать его или рассмотреть подробнее. Категорически запрещается пытаться подойти ближе, чтобы покормить с руки или попытаться погладить. Не следует преследовать животное, поворачиваться к нему спиной и бежать, а также издавать громкие крики и размахивать руками. Кроме того, важно не оставлять мусор и пищевые отходы в доступных местах на дачных участках, так как запах пищи активно привлекает диких животных.
При встрече с животным нужно начать медленно отступать, держа его в поле зрения, но не смотря ему прямо в глаза. Если животное приближается, можно громко, но без визга, заговорить с ним или слегка похлопать в ладоши. Ещё одно правило — не блокировать путь к отступлению и дать животному возможность беспрепятственно удалиться.