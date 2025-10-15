Cредняя стоимость подержанных автомобилей в Красноярском крае — 1,75 млн рублей

Как отмечается в исследовании «Авто.ру Оценка», самое заметное падение средней стоимости в регионе отмечено у Nissan Terrano (-7,3%; до 1,31 млн рублей). Также в тройку наиболее подешевевших моделей вошли Ford Mondeo (-6,2%; до 946 тысяч рублей) и рестайлинговый Mercedes-Benz GLK-Класс (-5,7%; до 2,06 млн рублей).
В целом по стране в сентябре средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет опустилась до уровня конца 2023 года. Так, средняя цена подержанных автомобилей китайских марок составила 2,08 миллиона рублей. В группе европейских, японских и корейских брендов снижение средней цены составило 1,5% — до 2,25 миллиона рублей. Средняя стоимость машины российских марок опустилась почти до 690 тысяч рублей.