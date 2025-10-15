Cредняя стоимость подержанных автомобилей в Красноярском крае — 1,75 млн рублей

В целом по стране в сентябре средняя стоимость подержанного автомобиля не старше 15 лет опустилась до уровня конца 2023 года. Так, средняя цена подержанных автомобилей китайских марок составила 2,08 миллиона рублей. В группе европейских, японских и корейских брендов снижение средней цены составило 1,5% — до 2,25 миллиона рублей. Средняя стоимость машины российских марок опустилась почти до 690 тысяч рублей.