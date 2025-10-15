В Новосибирске автомобилист ответит в суде за повреждение газона

Инцидент произошёл две недели назад у дома № 77. Машина выехала на тротуар, проехала по свежему газону и снесла установленные полусферы. Общая площадь повреждений превысила 15 квадратных метров. По расчётам специалистов, восстановление участка обошлось в 13 676 рублей 71 копейку. В смету вошли работы по посеву травы, внесению удобрений, поливу и укрытию.