В Новосибирске автомобилист ответит в суде за повреждение газона

Новосибирцу грозит штраф за проезд по новому газону.

Источник: Om1 Новосибирск

В Центральном округе Новосибирска завершили оформление документов для суда в отношении владельца внедорожника Nissan Patrol, который повредил благоустройство на улице Плановой. Материалы переданы в мировой суд Заельцовского района.

Инцидент произошёл две недели назад у дома № 77. Машина выехала на тротуар, проехала по свежему газону и снесла установленные полусферы. Общая площадь повреждений превысила 15 квадратных метров. По расчётам специалистов, восстановление участка обошлось в 13 676 рублей 71 копейку. В смету вошли работы по посеву травы, внесению удобрений, поливу и укрытию.

Газон на этом месте восстановили 8 октября. Теперь расходы на ремонт городского имущества намерены взыскать с владельца автомобиля в судебном порядке.