Рассказываем, какой силы было землетрясение в Бурятии 15 октября 2025

Информация о разрушениях или пострадавших не поступала, все социальные объекты работают в штатном режиме. Несмотря на это, некоторые жители и гости республики могли почувствовать подземные толчки. Но переживать не стоит! Максимум, землетрясение в Бурятии 15 октября 2025 могло разбудить сибиряков дребезжащими стеклами, трясущимися стеллажами, падающими с полок книгами и другими предметами.