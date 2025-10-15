Рассказываем, какой силы было землетрясение в Бурятии 15 октября 2025

Землетрясение в Бурятии 15 октября 2025 года произошло ранним утром. По данным Единой геофизической службы, сейсмическое событие зафиксировано около 08:00 по местному времени.
Эпицентр подземных толчков располагался на территории Джергинского заповедника в Курумканском районе. Сила землетрясения в баллах пока не определена, однако специалисты оценили его энергетический класс в 11.7.
Информация о разрушениях или пострадавших не поступала, все социальные объекты работают в штатном режиме. Несмотря на это, некоторые жители и гости республики могли почувствовать подземные толчки. Но переживать не стоит! Максимум, землетрясение в Бурятии 15 октября 2025 могло разбудить сибиряков дребезжащими стеклами, трясущимися стеллажами, падающими с полок книгами и другими предметами.
