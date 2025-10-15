Парк «Минный городок» откроют в 2026 году

В Приморский край приехали представители федеральных органов власти, архитекторы, девелоперы, главы муниципалитетов и руководители парков со всей страны. Форум стал площадкой для обсуждения лучших практик благоустройства и запуска новых проектов.
Губернатор Приморья Олег Кожемяко, приветствуя участников форума, отметил, что благоустройство и создание общественных пространств стало важнейшим направлением развития региона.
«За последние годы мы серьезно изменили отношение к тому, в каком состоянии находятся наши города и поселки. Люди видят, как преображаются дворы и парки, и это вызывает гордость. Такие места становятся центрами притяжения, формируют вкус и воспитание у детей, воспитывают уважение к труду старших поколений», — сказал он.
Глава региона подчеркнул, что благоустройство не только делает города удобнее, но и формирует «лицо России» перед иностранными гостями. Только за последние годы в проекты благоустройства в крае вложено порядка 8 млрд рублей, а федеральные программы и инициативное бюджетирование позволяют вовлекать жителей в развитие своих территорий.
По словам директора Ассоциации парков России Дениса Цуканова, Приморский край является одним из лидеров в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».
«Ассоциация объединяет более 400 парков и скверов по всей стране. Мы впервые проводим форум в Дальневосточном федеральном округе и видим, что Владивосток уже сегодня может гордиться современными пространствами, ставшими визитными карточками города. Приморье активно развивает и федеральные, и частные механизмы благоустройства», — отметил он.
Особое внимание на форуме уделили совместным инициативам власти и бизнеса. Как рассказал директор инвестиционного холдинга «Парк Сказка» Андрей Кунов, в рамках концессионного соглашения во Владивостоке создается новый парк «Минный городок» во Владивостоке.
«Это 33 гектара благоустроенной территории, включая шесть гектаров парка аттракционов, гастропроменад, зону отдыха и обновленные зеленые насаждения. Это будет многофункциональное пространство для семейного досуга. Уже начались подготовительные и строительные работы, а первые очереди планируется открыть в следующем году», — описал будущий проект Андрей Кунов.
По его словам, именно такие проекты становятся примерами успешного партнерства государства и бизнеса, превращая территории в современные общественные центры.
Парковый форум России продолжится до 16 октября. Его программа включает деловые сессии, презентации региональных практик, экскурсии по общественным пространствам Владивостока, Артема и Находки. Итоги форума станут основой для формирования новых проектов благоустройства по всей территории Дальнего Востока.