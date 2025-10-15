Ричмонд
В 2026 году в России появятся новые дорожные знаки

С 1 января 2026 года в России появятся несколько новых дорожных знаков, рассказал агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Александр Шиманский.

Источник: РИА "Новости"

Так, по его словам, одним из нововведений станет знак «Глухие», который будут размещать перед пешеходными переходами вблизи объектов, часто посещаемых людьми с нарушениями слуха. Кроме того, будет введён вертикальный знак «Стоп-линия». Его будут использовать там, где невозможно установить горизонтальный знак.

Также в статье сообщается, что некоторые дорожные знаки объединят. В качестве примера приводится совмещение знака парковки с табличкой о способе постановки машины. Помимо этого вводится предупреждающий знак «Заснеженное покрытие», на котором будет изображена снежинка и туча. Этот знак будет призывать водителей снизить скорость и избегать резких торможений.

Кроме того, будет изменён знак «Время действия» — теперь на него будут наносить не только часы и дни недели, но и месяцы. Например, сентябрь-апрель.