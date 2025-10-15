Россиян предупредили о переносе пенсий и детских пособий из-за праздников в ноябре

Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому рассматривается возможность двукратного повышения социальных пенсий для граждан, признанных нетрудоспособными, а также для участников СВО. Размер выплат для мужчин в возрасте от 70 лет и женщин от 65 лет, инвалидов II группы, а также несовершеннолетних, потерявших одного из родителей, может увеличиться с 5 034 до 10 068 рублей. Пенсии для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов планируется повысить с 12 082 до 24 164 рублей.