Россиян предупредили о переносе пенсий и детских пособий из-за праздников в ноябре

В ноябре изменится график выплат детских и пенсионных пособий.
В ноябре изменится график перечисления детских пособий и пенсий из-за праздничных дней. Об этом свидетельствуют данные Пенсионного фонда и Социального фонда России. Так, единое пособие и выплаты на детей до трех лет поступят 1 ноября, а не 3 ноября, как это предусмотрено стандартным графиком.
«Перенос выходных выглядит так: 1 ноября — рабочий день, а 3 ноября — выходной, поэтому социальные выплаты придут досрочно, 1 ноября, чтобы граждане могли подготовиться к праздникам», — пишут «Известия» со ссылкой на ведомства. Пенсии, которые обычно выплачиваются 3 числа, также будут перечислены заранее.
Кроме того, в ноябре пройдет перерасчет пенсий для граждан, которым в октябре исполнилось 80 лет. Им назначат повышенную фиксированную выплату — 17 815 рублей вместо прежних 8 907 рублей. Автоматический перерасчет коснется и получателей северных пенсий и граждан, работавших в особых условиях.
Ранее в Госдуму внесли законопроект, согласно которому рассматривается возможность двукратного повышения социальных пенсий для граждан, признанных нетрудоспособными, а также для участников СВО. Размер выплат для мужчин в возрасте от 70 лет и женщин от 65 лет, инвалидов II группы, а также несовершеннолетних, потерявших одного из родителей, может увеличиться с 5 034 до 10 068 рублей. Пенсии для инвалидов с детства I группы и детей-инвалидов планируется повысить с 12 082 до 24 164 рублей.
Помимо прочего, профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Плеханова Юлия Финогенова сообщила, что для получения наибольшей страховой пенсии гражданин должен зарабатывать не менее, чем установленный предельный размер базы для начисления страховых взносов, либо превышать этот показатель. Эксперт отметила, что в 2025 году предельная база для расчета страховых взносов составляет 2 759 000 рублей в год. Это соответствует приблизительно 230 тысячам рублей в месяц, передает «Национальная служба новостей».