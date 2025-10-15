Ричмонд
Омичей ждет длительная и достаточно сильная магнитная буря

По прогнозам, она начнется уже завтра ночью.

Источник: Комсомольская правда

В ближайшие дни омичам предстоит пережить длительную и достаточно сильную магнитную бурю. Соответствующий прогноз опубликовала Лаборатория солнечно астрономии ИКИ и ИСЭФ.

По данным специалистов, магнитная буря начнется в Омске в ночь с 16 на 17 октября, ровно в 00:00. Примерно к 6:00 буря достигнет своего пика, уровня G2, что по шкале оценок соответствует буре средней мощности. Продлится космическая непогода целых 12 часов, до 12:00 дня. Затем буря стихнет, но до 16:00 часов магнитосфера Земли будет оставаться возбужденной.

По данным медиков, метеозависимые омичи во время космической непогоды могут ощущать дискомфорт и ухудшение самочувствия.