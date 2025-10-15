Ричмонд
Крупнейшие американские медиа отказались работать по новым правилам Пентагона

Журналисты уже начали вывозить свое оборудование из пресс-центра Пентагона.

Источник: Комсомольская правда

Крупнейшие американские СМИ отказались подписывать новые правила работы с Пентагоном. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным издания, Министерство обороны США предложило изданиям ряд условий для продолжения сотрудничества, включая запрет на запрос и получение информации, которую Пентагон не предоставляет официально.

Среди тех, кто отказался принять такие ограничения, — The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal, агентства Associated Press, Reuters, Bloomberg, а также телеканалы Fox News, ABC, CBS, NBC и CNN. Журналисты уже начали вывозить свое оборудование из пресс-центра Пентагона.

Недавно космические силы США сделали первый шаг в разработке ракет-перехватчиков космического базирования. По данным издания Military Watch Magazine, программу реализуют параллельно с другими инициативами, в том числе разработкой космических самолетов для стратегических бомбардировок.