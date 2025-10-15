В ноябре пенсии и пособия выплатят россиянам досрочно из-за праздников

В ноябре текущего года из-за праздников изменится график выплат детских пособий и пенсий. Об этом сообщили «Известия», ссылаясь на данные Пенсионного фонда и Соцфонда РФ.
Так, единое пособие и выплаты на детей до трех лет будут перечислены 1 ноября вместо 3 ноября. Пенсии, которые должны были выплатить 3 ноября, также поступят досрочно.
Также в ноябре пройдет перерасчет пенсий россиянам, которые достигли 80-летнего возраста в октябре. Им будет установлена повышенная фиксированная выплата — 17 815 рублей.
Автоматический перерасчет затронет и получателей северных пенсий и лиц с особыми условиями труда, сказано в статье.
14 октября сообщалось, что депутаты во главе с председателем партии «Справедливая Россия — За правду» Сергеем Мироновым внесут на рассмотрение Госдумы законопроект о двукратном увеличении социальных пенсий.
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко предложила обязать безработных россиян платить за полис обязательного медицинского страхования 45 тысяч рублей — «не колоссальные средства». «Вечерняя Москва» спросила экспертов, насколько эта инициатива жизнеспособна.