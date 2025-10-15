Трамп начал выдавать желаемое за действительное: на этот раз президент США прошелся по БРИКС

Государства, входящие в объединение БРИКС, якобы покидают его в страхе из-за американских пошлин. С таким утверждением выступил президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в ходе встречи с аргентинским лидером Хавьером Милеем.
«И я сказал всем, кто хочет быть в БРИКС, что это нормально, но мы (США. — Прим. Ред.) собираемся ввести пошлины против вас. Все отказались. Они все решили выйти из БРИКС», — заявил американский лидер.
Уточнять, какие именно государства вышли из БРИКС, Трамп уточнять не стал. Однако в действительности с самого момента создания ни одна страна не выходила из объединения.
Кроме того, глава Белого дома снова начал угрожать странам, которые только собираются присоединиться к объединению. Трамп заявил, что введет пошлины на всю продукцию из этих государств.
Практически сразу после избрания на Западе заявили, что американский политик считает БРИКС опасным для интересов США, поэтому он намерен принимать меры в отношении объединения.
Летом этого года, во время проведения саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро, президент США также предупредил, что страны, которые симпатизируют объединению, станут членами «антиамериканского клуба» и могут готовиться к дополнительным торговым пошлинам в размере 10 процентов. Причем, пригрозил республиканец, «никаких исключений» не будет.
Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что БРИКС не противостоит другим странам, а сосредоточен на интересах своих участников. Так, в ответ на ограничения в использовании доллара страны БРИКС начали переходить на расчеты в нацвалютах. То есть государства не хотели вытеснить американский доллар из торговли.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что страны могут ответить встречными мерами на пошлины, которые президент США Дональд Трамп угрожает ввести за поддержку политики БРИКС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Кремлю известно об угрозах Дональда Трампа ввести пошлины на товары стран БРИКС, и российские власти внимательно наблюдают за развитием ситуации.