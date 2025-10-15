Трамп начал выдавать желаемое за действительное: на этот раз президент США прошелся по БРИКС

Российский лидер Владимир Путин, в свою очередь, отмечал, что БРИКС не противостоит другим странам, а сосредоточен на интересах своих участников. Так, в ответ на ограничения в использовании доллара страны БРИКС начали переходить на расчеты в нацвалютах. То есть государства не хотели вытеснить американский доллар из торговли.