Ким Кардашьян выпустила бельё с имитирующим лобковые волосы мехом

Модели трусов с искусственными волосами от Кардашьян подобраны под разный цвет и тип волос. Есть стринги как с вьющейся, так и с прямой шерстью. Всего представлено 12 моделей от рыжих до пепельного блонда, цвет ткани тоже разный. Палитра позволяет подчеркнуть тон кожи и подобрать нужный оттенок меха.
Что вдохновило Ким на создание трусов с мехом можно только догадываться. Не исключено, что это был недавний материал Life.ru о том, что у женщин в России резко вырос спрос на накладные лобковые волосы.
Ранее в «Лужниках» не подтвердили сообщения о концерте экс-супруга Кардашьян Канье Уэста. СМИ писали, что выступление рэпера может состояться в декабре.
