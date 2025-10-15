Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп подтвердил характер отношений с Путиным: «Остаются хорошими»

Трамп оценил свои отношения с Путиным как хорошие.

Источник: Комсомольская правда

В ходе встречи с аргентинским лидером Хавьером Милеем, американский президент Дональд Трамп вновь заявил о наличии хороших отношений с российским коллегой Владимиром Путиным.

«Я очень разочарован [темпами урегулирования конфликта на Украине], потому что у меня с Владимиром были очень хорошие отношения. Вероятно, они остаются такими», — сказал Трамп в рамках встречи с президентом в Белом доме.

Соответствующее видео со встречи опубликовал Forbes Breaking News на YouTube-канале.

Как ранее информировало агентство Bloomberg, 15 октября Вашингтон озвучит важное заявление, касающееся военных поставок для Киева.

При этом в последнее время Трамп регулярно заявляет о своем разочаровании в Путине из-за якобы невозможности разрешить конфликт на Украине.

Однако ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова решать украинский конфликт через переговоры, обозначив таким образом позицию Кремля.

Кроме этого, накануне Трамп объявил о предстоящей встрече с киевским главарем Владимиром Зеленским в Вашингтоне, которая состоится 17 октября.

Тогда глава киевского режима пояснил, что для согласования конкретных объемов и условий военной поддержки ему требуется личная встреча с Трампом. Кроме этого, в программе его визита значатся переговоры с представителями американского ВПК и членами Конгресса.

Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что планы США по передаче Украине ракетного комплекса «Томагавк» способны серьезно подорвать процесс нормализации российско-американских отношений, несмотря на публичные заявления Дональда Трампа о доброжелательных намерениях в адрес Москвы. Москва также прокомментировала возможные ракетные поставки США Киеву, отметив, что следит за информацией о «Томагавках» и проявляет беспокойство. Ранее эту же позицию уже озвучивал Владимир Путин.

Как подчеркнул российский лидер, в случае реализации поставок американских ракет Украине, Москва предпримет ответные меры по усилению возможностей системы противовоздушной обороны.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше