Трамп подтвердил характер отношений с Путиным: «Остаются хорошими»

В ходе встречи с аргентинским лидером Хавьером Милеем, американский президент Дональд Трамп вновь заявил о наличии хороших отношений с российским коллегой Владимиром Путиным.
«Я очень разочарован [темпами урегулирования конфликта на Украине], потому что у меня с Владимиром были очень хорошие отношения. Вероятно, они остаются такими», — сказал Трамп в рамках встречи с президентом в Белом доме.
Соответствующее видео со встречи опубликовал Forbes Breaking News на YouTube-канале.
Как ранее информировало агентство Bloomberg, 15 октября Вашингтон озвучит важное заявление, касающееся военных поставок для Киева.
При этом в последнее время Трамп регулярно заявляет о своем разочаровании в Путине из-за якобы невозможности разрешить конфликт на Украине.
Однако ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова решать украинский конфликт через переговоры, обозначив таким образом позицию Кремля.
Кроме этого, накануне Трамп объявил о предстоящей встрече с киевским главарем Владимиром Зеленским в Вашингтоне, которая состоится 17 октября.
Тогда глава киевского режима пояснил, что для согласования конкретных объемов и условий военной поддержки ему требуется личная встреча с Трампом. Кроме этого, в программе его визита значатся переговоры с представителями американского ВПК и членами Конгресса.
Позднее президент РФ Владимир Путин заявил, что планы США по передаче Украине ракетного комплекса «Томагавк» способны серьезно подорвать процесс нормализации российско-американских отношений, несмотря на публичные заявления Дональда Трампа о доброжелательных намерениях в адрес Москвы. Москва также прокомментировала возможные ракетные поставки США Киеву, отметив, что следит за информацией о «Томагавках» и проявляет беспокойство. Ранее эту же позицию уже озвучивал Владимир Путин.
Как подчеркнул российский лидер, в случае реализации поставок американских ракет Украине, Москва предпримет ответные меры по усилению возможностей системы противовоздушной обороны.