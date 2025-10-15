Автомобилистам напомнили о появлении новых знаков на дорогах в 2026 году

Новые дорожные знаки появятся с 1 января 2026 года на российских дорогах, рассказал журналистам адвокат Александр Шиманский.
Так, перед пешеходными переходами возле мест, которые посещаются слабослышащими людьми, будет устанавливаться знак «Глухие». Вертикальный знак «Стоп-линия» появится там, где невозможно установить горизонтальную надпись.
Некоторые знаки, схожие по символике, продолжат объединяться. Знак парковки совместят с табличкой о способе постановки транспортного средства. Кроме того, знак «Заснеженное покрытие» объединят с изображением снежинки и тучи с осадками.
В табличке «Время действия» наряду с часами и днями недели будут обозначаться месяцы.
«Поправки в ГОСТ разрешают совмещать несколько символов на одной табличке и вводить знаки, указывающие время действия ограничений по месяцам, что сократит количество знаков», — сказал Шиманский, которого цитирует агентство «Прайм».
Напомним, 10 октября стало известно, что во Владивостоке начали использовать новые технологии дублирования дорожных знаков для обозначения опасных участков. Изображения размещаются на проезжей части, чтобы привлечь максимальное внимание водителей и предупредить их о возможном появлении людей на дороге.