Общепит вместо спортплощадки по нацпроекту: приморского мэра обвиняют в нецелевом расходовании бюджета

Решение о демонтаже площадки, как утверждает один из местных активистов, уже обратившийся по этому поводу в прокуратуру, было принято без публичного обсуждения. Запроса на очередной общепит у горожан тоже не было: возле площади уже есть несколько кафе разной направленности и кондитерские.