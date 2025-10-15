Общепит вместо спортплощадки по нацпроекту: приморского мэра обвиняют в нецелевом расходовании бюджета

Площадка для скейтеров из трёх рамп была установлена в 2021 году по национальному проекту «Формирование комфортной городской среды» («Жильё и городская среда»). По проекту реконструировали всю зону отдыха на площади, уголок для спортивных активностей был включён в проект благоустройства по пожеланиям жителей города. Скейт-площадка позиционировалась как одно из главных мест притяжения на площади.
Решение о демонтаже площадки, как утверждает один из местных активистов, уже обратившийся по этому поводу в прокуратуру, было принято без публичного обсуждения. Запроса на очередной общепит у горожан тоже не было: возле площади уже есть несколько кафе разной направленности и кондитерские.
Рампы убрали в июне 2025 года, сейчас на их месте появилась точка по продаже фастфуда. По мнению горожан, замена спортивного объекта, стоимость которого превысила 620 тысяч рублей, на коммерческий павильон, где продают готовую еду, является нецелевым расходованием бюджетных средств и противоречит целям нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». Скейтодром был единственной специализированной площадкой для детей и подростков.
Усматривают в замене спортплощадки общепитом и нарушение антикоррупционного законодательства, так как не было ни публичного обоснования новому коммерческому объекту, ни торгов на его размещение.
Заявление в Лесозаводскую межрайонную прокуратуру было подано 19 августа 2025 года, но по состоянию на 2 октября 2025 года ответ не был получен, что является нарушением установленного законом 30-дневного срока рассмотрения обращений граждан. Теперь активист направил обращение в вышестоящую инстанцию — прокурору Приморского края.