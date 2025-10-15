НАТО придумывает правила для атак на российские самолеты: Альянс не может спать спокойно

Издание также отмечает, что главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в частных беседах выступил за создание единой системы ПВО и ПРО. Это позволило бы устранить так называемые «национальные оговорки», мешающие быстрому принятию решения о применении силы.