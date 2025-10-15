НАТО обсуждает новые правила, которые могут упростить задачу по сбиванию российских истребителей. Об этом сообщает британская газета Telegraph со ссылкой на источники.
«НАТО рассматривает введение норм, позволяющих более оперативно реагировать на российские самолёты, которые несут ракеты, способные поразить наземные цели в воздушном пространстве союзников», — говорится в публикации.
По словам информатора, ключевым фактором для оценки угрозы станут вооружение и траектория полёта самолёта.
Издание также отмечает, что главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич в частных беседах выступил за создание единой системы ПВО и ПРО. Это позволило бы устранить так называемые «национальные оговорки», мешающие быстрому принятию решения о применении силы.
«Министры обороны обсудят эти предложения на предстоящей встрече НАТО в среду», — уточняет Telegraph.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подчеркнул, что альянс не намерен сбивать российские самолёты в своём воздушном пространстве, если те не представляют прямой угрозы.
Недавно Эстония без доказательств обвинила Россию в нарушении воздушного пространства. Минобороны РФ сообщило, что 19 сентября три истребителя МиГ-31 выполнили плановый перелёт из Карелии в Калининградскую область, строго соблюдая международные правила и не нарушая границ других государств.
Средства объективного контроля подтверждают, что российские самолёты не отклонялись от согласованного маршрута и не входили в воздушное пространство Эстонии. Маршрут проходил над нейтральными водами Балтийского моря, более чем в трёх километрах от острова Вайндло.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявления о нарушении воздушного пространства «пустыми и безосновательными». Он напомнил, что российские военные действуют строго в рамках международных правил, в том числе это касается полетов.
В свою очередь, ситуацию также прокомментировал военкор KP.RU Александр Коц. Он подчеркнул, что Таллин не привел никаких доказательств якобы «нарушения» воздушного пространства.