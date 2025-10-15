В Омске зафиксированы многочасовые задержки рейсов

В Омском аэропорту по состоянию на 7:30 среды, 15 октября 2025 года, зафиксированы продолжительные задержки трех рейсов по двум направлениям.
Так, вылет борта авиакомпании «Победа» по маршруту Омск — Москва предварительно перенесен с 5:20 на 8:15, то есть на 2 часа и 55 минут. Более продолжительной может стать задержка рейса по тому же направлению, который был запланирован на 8:05. На момент публикации он отложен ровно на 4 часа, до 12:05.
Кроме того, на онлайн-табло воздушной гавани отражены данные о трехчасовой задержке вылета из Омска в Казань. Ожидается, что он отправится в пункт назначения в 11:40, тогда как по расписанию должен был стартовать в 8:35.
Точные причины сбоя в графике неизвестны, но стоит отметить, что задерживается также прибытие бортов, предназначенных для осуществления указанных рейсов.