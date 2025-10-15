В Омске зафиксированы многочасовые задержки рейсов

Так, вылет борта авиакомпании «Победа» по маршруту Омск — Москва предварительно перенесен с 5:20 на 8:15, то есть на 2 часа и 55 минут. Более продолжительной может стать задержка рейса по тому же направлению, который был запланирован на 8:05. На момент публикации он отложен ровно на 4 часа, до 12:05.