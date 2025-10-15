Эксперт объяснила, как справиться с осенней хандрой при помощи простых вещей

За окном пасмурно и холодно, дни стали короче, и многие чувствуют упадок сил и грусть. В такую погоду особенно важно находить способы поднять себе настроение. Психолог-консультант Анастасия Быстрова в беседе с NEWS.ru подтвердила, что этой осенью россияне стали чаще обращаться за психологической помощью — спрос вырос на 30%.