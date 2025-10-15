Эксперт объяснила, как справиться с осенней хандрой при помощи простых вещей

За окном пасмурно и холодно, дни стали короче, и многие чувствуют упадок сил и грусть. В такую погоду особенно важно находить способы поднять себе настроение. Психолог-консультант Анастасия Быстрова в беседе с NEWS.ru подтвердила, что этой осенью россияне стали чаще обращаться за психологической помощью — спрос вырос на 30%.
— Если летом жизнь бурлит, то с приходом холодов наш организм естественным образом стремится замедлиться и перестроиться. Важно разрешить себе адаптироваться к новому периоду и признать, что хандра осенью — нормальное состояние, — советует Быстрова.
Чтобы помочь себе справиться с унынием, эксперт рекомендует наладить режим дня, не забывать о дневных прогулках и правильном питании. Окружайте себя приятными мелочами: надевайте одежду в любимых цветах, наполняйте дом уютными ароматами вроде корицы, ванили или апельсина. Также избежать хандры помогает чувство контроля, поэтому полезно вести дневник задач, обязательно включая в планы встречи с друзьями и другие приятные события.
Если же самостоятельные усилия не приносят облегчения и грусть перерастает в апатию, не стоит бояться обратиться к специалисту. Иногда даже одна консультация помогает взглянуть на ситуацию по-новому.
