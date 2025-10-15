Ричмонд
+14°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперт объяснила, как справиться с осенней хандрой при помощи простых вещей

Психолог Быстрова: Для избавления от осенней хандры нужно радовать себя.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

За окном пасмурно и холодно, дни стали короче, и многие чувствуют упадок сил и грусть. В такую погоду особенно важно находить способы поднять себе настроение. Психолог-консультант Анастасия Быстрова в беседе с NEWS.ru подтвердила, что этой осенью россияне стали чаще обращаться за психологической помощью — спрос вырос на 30%.

— Если летом жизнь бурлит, то с приходом холодов наш организм естественным образом стремится замедлиться и перестроиться. Важно разрешить себе адаптироваться к новому периоду и признать, что хандра осенью — нормальное состояние, — советует Быстрова.

Чтобы помочь себе справиться с унынием, эксперт рекомендует наладить режим дня, не забывать о дневных прогулках и правильном питании. Окружайте себя приятными мелочами: надевайте одежду в любимых цветах, наполняйте дом уютными ароматами вроде корицы, ванили или апельсина. Также избежать хандры помогает чувство контроля, поэтому полезно вести дневник задач, обязательно включая в планы встречи с друзьями и другие приятные события.

Если же самостоятельные усилия не приносят облегчения и грусть перерастает в апатию, не стоит бояться обратиться к специалисту. Иногда даже одна консультация помогает взглянуть на ситуацию по-новому.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что одноклассники убитой в Шелехове девушки рассказали об обстановке в школе.