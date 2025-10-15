На Камчатке зафиксировали ощущаемое землетрясение магнитудой 4,4

Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Камчатском крае, сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН.
«По инструментальным данным, в отдельных районах подземные толчки ощущались силой до двух баллов», — уточнили в учреждении.
Напомним, 8 октября на востоке Тайваня зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0. Его эпицентр располагался примерно в 7 км к западу от города Хуалянь.
11 октября у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр сейсмособытия находился примерно в 90 км от Петропавловска-Камчатского.
