На Камчатке зафиксировали ощущаемое землетрясение магнитудой 4,4

Жители отдельных районов Камчатки ощущали подземные толчки силой до двух баллов.

Источник: Аргументы и факты

Ощущаемое землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Камчатском крае, сообщили в региональном филиале Геофизической службы РАН.

«По инструментальным данным, в отдельных районах подземные толчки ощущались силой до двух баллов», — уточнили в учреждении.

Напомним, 8 октября на востоке Тайваня зарегистрировали землетрясение магнитудой 5,0. Его эпицентр располагался примерно в 7 км к западу от города Хуалянь.

11 октября у берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 6,1. Эпицентр сейсмособытия находился примерно в 90 км от Петропавловска-Камчатского.

Узнать больше по теме
Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше