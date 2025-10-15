Младенца весом 6,5 кг родила жительница Кызылординской области

Ребенка-богатыря родила жительница Кармакшинского района Кызылординской области — это ее первенец.
Младенец нуждался в реанимации и дополнительном лечении. За состоянием ребенка следили специалисты перинатального отделения областной многопрофильной больницы.
К счастью, сейчас жизни малыша и его матери ничего не угрожает.
«Сначала госпитализировали в отделение патологии. Ультразвуковое исследование показало, что плод очень крупный. Врачи решили делать кесарево сечение. Операция прошла успешно. Мы с ребенком чувствуем себя отлично», — рассказала мама.
Известно, что мальчика назвали Куанышбеком.
«Дальнейшее лечение ребенка продолжим в отделении интенсивной терапии. Сейчас состояние мамы и малыша удовлетворительное. У нас и раньше рождались богатыри в шесть и более килограмм. Всё зависит от генов и физиологии родителей», — сообщила о состоянии здоровья роженицы и ее ребенка завотделением Арман Еранова.