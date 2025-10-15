Вылет самолета из Челябинска в Анталью задерживается почти на 6 часов

Это следует из данных на онлайн-табло международного аэропорта имени Игоря Курчатова.
«Челябинск → Анталья. Номер рейса: U6 1577. Время по расписанию: 04:45 15 октября. Расчетное время: 11:00», — говорится в расписании.
Рейс выполняет авиакомпания Ural Airlines («Уральские авиалинии»).
Остальные рейсы выполняются по графику.
По данным Росавиации, временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов для обеспечения безопасности полетов в настоящий момент действуют только в аэропорту Волгограда.