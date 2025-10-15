Альтернатив нет: В Кремле объяснили Макрону, почему Россия продолжает спецоперацию

Ранее глава Пятой Республики на фоне политического кризиса в своей стране стал угрожать России после телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам Макрона, если Москва не захочет сесть за стол переговоров по Украине, то ей «придется за это заплатить».