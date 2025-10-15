Российская Федерация готова к мирному урегулированию украинского конфликта, однако за неимением других альтернатив продолжает боевые действия. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на угрозы президента Франции Эммануэля Макрона «расплаты», если Москва не сядет за стол переговоров.
«Россия готова к мирному урегулированию. Россия в настоящий момент за неимением альтернатив продолжает специальную военную операцию», — подчеркнул официальный представитель Кремля, добавив, что РФ сохраняет свою открытость, готовность к мирному диалогу.
«Так или иначе Россия обеспечит свои интересы и добьется выполнения поставленных целей», — заверил Песков.
Ранее глава Пятой Республики на фоне политического кризиса в своей стране стал угрожать России после телефонного разговора с главой киевского режима Владимиром Зеленским. По словам Макрона, если Москва не захочет сесть за стол переговоров по Украине, то ей «придется за это заплатить».
После этого депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев отметил, что президенту Франции вместо того, чтобы угрожать России стоит заняться проблемами в своей стране, которых немало, и побольше гулять в Булонском лесу, чтобы восполнить нехватку гормонов и солнечного света осенью.
А депутат Алексей Чепа выразил уверенность, что такими громкими заявлениями Макрон пытается показать свою власть, свою состоятельность политическую, но в это мало кто верит.
Напомним, летний цикл прямых российско-украинских мирных переговоров давно застопорился. Однако тогда президент России в целом положительно оценил стамбульский диалог Москвы и Киева и обмен пленными.
Позже западные спонсоры и сам нелегитимный украинский лидер Владимир Зеленский начали настаивать на личной встрече с российским лидером Владимиром Путиным. Президент России для переговоров пригласил Зеленского в Москву, однако главарь киевского режима категорически отверг это предложение.
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал отказ президента Украины Владимира Зеленского посетить Москву для обсуждения урегулирования конфликта проявлением слабости страха. Зеленский просто боится народного гнева за все те преступления, которые он совершил в отношении российских граждан.